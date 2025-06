Crise climática deixa Islândia e Groenlândia 3ºC mais quentes

Impactos imediatos e futuros. Além do derretimento acelerado, o calor precoce traz riscos para populações vulneráveis. Na Islândia, o aumento súbito de temperatura pode afetar especialmente pessoas com problemas de saúde, antes que o corpo se acostume às mudanças. Na Groenlândia, o gelo marinho mais fino dificulta o acesso das comunidades indígenas inuit aos territórios de caça tradicionais e ameaça modos de vida milenares — inclusive provocando uma redução drástica no número de cães de trenó, usados há séculos na região.

Derretimento pode ser irreversível. A pesquisa reforça o alerta sobre o ponto de não retorno do manto de gelo da Groenlândia. Cientistas estimam que até mesmo 1,5°C de aquecimento pode desencadear um colapso irreversível das geleiras, elevando o nível do mar em vários metros nos próximos séculos. Isso colocaria em risco a sobrevivência de nações insulares, como Vanuatu, Kiribati e Tuvalu.

Derretimento afeta a circulação oceânica global. A Corrente de Revolvimento Meridional do Atlântico (AMOC), que regula o clima em várias partes do mundo, pode enfraquecer ou colapsar com o avanço do aquecimento, provocando mudanças climáticas severas e generalizadas.

Cientistas reforçam alerta sobre combustíveis fósseis. Se o aquecimento global atingir 2,6°C até 2100 — como previsto caso as emissões sigam no ritmo atual — ondas de calor como a registrada em maio poderão ser ainda 2°C mais intensas, advertem os pesquisadores.

O que acontece no Ártico não fica no Ártico. Sabemos exatamente o que está causando o aquecimento e o derretimento — a queima de petróleo, gás e carvão. A boa notícia é que podemos impedir que o calor extremo piore ainda mais, o que exige abandonar os combustíveis fósseis. Isso não requer mágica. Temos o conhecimento e a tecnologia necessários — mas é preciso reconhecer que os direitos humanos são para todos, não apenas para os ricos e poderosos. Friederike Otto, climatologista do Imperial College London

Ártico aquece mais do que o dobro da média global. O fenômeno do "amplificação ártica" — no qual o Ártico aquece mais rápido do que o restante do planeta — está diretamente ligado à perda do gelo, que é substituído por oceano escuro, capaz de absorver muito mais calor solar.