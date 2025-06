Helder não vê contradição entre COP e petróleo, mas mira mercado de carbono

Exploração de petróleo X COP

Anfitrião, Helder vê a exploração na Foz do Amazonas como inevitável. Para ele, é preciso ter uma visão menos apaixonada e mais racional, do que a dos críticos ao projeto, porque o mundo ainda depende dos combustíveis fósseis. A área em debate fica a 175 km da costa do Amapá, a 540 km da foz do rio Amazonas. A título de comparação, Helder cita a Bacia de Campos, que fica a 200 km da praia de Copacabana, no Rio de Janeiro.

O Brasil e o mundo não podem, neste momento, abdicar do uso de combustível fóssil. Quem alimentar o discurso de que nós podemos abrir mão está agindo com emoção e não com a razão. Sem que eu esteja tirando os méritos da causa, [argumento] apenas pela racionalidade do tema.

Helder Barbalho, governador do Pará

A região inclui bioma recém-descoberto. O recife de corais da foz do rio Amazonas só foi registrado em 2016 e estima-se que se estenda por uma área equivalente à do estado do Rio Grande do Norte. Tanto os corais quanto os manguezais que margeiam a costa amapaense são locais de reprodução, fonte de alimentos e berçário para várias espécies marinhas.

O Pará será beneficiado pelos royalties da extração. O próprio governador admite que o fluxo deverá estimular a economia de Belém, metrópole mais próxima da área, mas que essa não é a agenda do estado.