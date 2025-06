COP: Produtora cobra trabalhos na floresta para evitar subemprego na cidade

"Dá para trabalhar com a floresta de pé? Dá. Mas até onde? Até onde eu posso ir? Até onde eu posso fazer o manejo para manter o produto final?", questiona a produtora. "Eu quero uma mini-indústria para a comunidade, com tecnologia, com as universidades trabalhando, para que a gente trabalhe isso com os colonos, para que eles sejam repassadores de produtos, não de matéria-prima. Para que eles tenham seus produtos com valor agregado. É o que eu quero."

Nena diz que foi convidada pelo governo estadual para representar os pequenos produtores da Amazônia na COP30. "Quero que nos levem a sério. Eu levanto a bandeira do pequeno produtor, que está aqui na ponta, que é o que mais sustenta o país, o que mais sustenta as pessoas na cidade", diz ela.

Atualmente, sua empresa emprega 16 trabalhadores locais. "Todos são CLT, com carteira assinada", diz, com orgulho.

Todo mundo diz 'Ah, a Amazônia é a coração do mundo, vamos manter a Amazônia de pé'. Mas eles vão lá ver como é que está o ribeirinho? Ver se ele tem o que comer, se ele tem escola? Porque, muitas vezes, eles [população nativa] saem e, de fato, acontece o êxodo rural, por conta disso [falta de alternativas]. Não é porque ele quer se meter lá na cidade, no meio de um monte de poluição, não. Ele quer uma qualidade de vida melhor para o seu filho no futuro.

Dona Nena, pequena produtora da Amazônia

A questão da terra

Segundo Nena, "a questão jurídica da terra", sem posse registrada do território, é a principal dificuldade para o pequeno produtor na Amazônia. A empresária reclama da organização dos governos federal e estadual em relação à regularização fundiária e argumenta que não adianta lançar linhas de financiamento se o terreno não está legalizado.