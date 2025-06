Líder indígena faz protesto contra 'genocídio' em evento pré-COP: 'Chega'

O líder indígena Adriano Karipuna fez um protesto contra o "genocídio dos povos tradicionais da Amazônia" durante sua fala no TEDxAmazônia, um evento pré-COP30 realizado em Belém, sede da conferência internacional em novembro.

O que aconteceu

"Chega de genocídio com o povo indígena Guarani Kaiowá do Sul do Brasil", protestou Karipuna, originário da aldeia Panorama, em Rondônia. "Chega de genocídio contra os meus parentes, não consanguíneos, mas sim como parente indígena, povo pataxó. Chega de genocídio! Nossos corpos indígenas estão caindo", lamentou e pediu ainda o fim do "genocídio contra o povo palestino".

"Eu piso nesse chão, quando eu menciono o povo indígena, é como se fosse um tapete: eu piso em lugar sangrento", disse Karipuna. "Porque a cada mês, ou a cada semana, eu vejo nos jornais, mais uma vez, um indígena foi assassinado. Isso só vai para estatística. E todos que estão aqui têm que dizer: 'Não! Chega de genocídio contra os povos! Chega! Já basta."