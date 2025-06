Indígenas usarão COP contra petróleo na Foz do Amazonas: 'Nosso território'

O governo brasileiro, por sua vez, já deu o martelo como batido. A exploração pela Petrobras, caso aprovada pelo Ibama (Instituto Brasileiro do Meio Ambiente), é vista com entusiasmo pelo presidente Lula (PT) e se tornou consenso na gestão, com exceção da ministra do Meio Ambiente, Marina Silva.

"Vamos pressionar"

Os grupos querem tentar fazer com que a organização da COP30 debata o assunto, mas já tiveram uma negativa. Sem se pronunciar oficialmente, o governo brasileiro argumenta que a conferência é um espaço para debater e estabelecer políticas e metas internacionais sobre clima, e não para tratar de casos particulares de um país participante —mesmo que este país seja o anfitrião.

"Vamos ter resistência para discutir o assunto, mas não abriremos mão", afirma Alana Manchineri, assessora internacional da Coiab (Coordenação das Organizações Indígenas da Amazônia Brasileira), ao UOL. "Este posicionamento está presente em todas as cartas, em todos os nossos pronunciamentos. É nosso território."

A área em debate fica a 175 km da costa do Amapá, a 500 km da foz do rio Amazonas e inclui bioma recém-descoberto. O recife de corais da foz do rio Amazonas só foi registrado em 2016 e estima-se que se estenda por uma área equivalente à do estado do Rio Grande do Norte. Tanto os corais quanto os manguezais que margeiam a costa amapaense são locais de reprodução, fonte de alimentos e berçário para várias espécies marinhas.

Segundo Manchineri, a Coiab e outras organizações indígenas têm tentado estabelecer alinhamento com o governo sobre o assunto, sem sucesso. "É extremamente delicado porque a gente sabe que esse ponto não vai ser tratado [na COP]. Em uma das reuniões, [os organizadores] deixaram bem claro que a gente não vai poder conversar sobre isso."