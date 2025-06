Fogo faz desmatamento na Amazônia em maio subir 92% em relação a 2024

O Brasil registrou aumento de 92% no desmatamento da Amazônia em maio de 2025 em relação a maio de 2024. A alta está diretamente relacionada às mudanças climáticas e aos incêndios que atingiram o país no segundo semestre de 2024, de acordo com o secretário-executivo e ministro substituto João Paulo Capobianco. "A Amazônia tem sofrido de forma particularmente intensa e impressionante", afirmou em coletiva para divulgação dos dados.

O que aconteceu?

Alta do desmatamento na Amazônia em relação ao mesmo período de 2024. Segundo dados do Deter, do Inpe (Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais), foram desmatados 960 quilômetros quadrados em maio de 2025 no bioma, contra 500 quilômetros quadrados em 2024, uma alta de 92%. De agosto de 2024 a maio de 2025, a alta foi menor, de 9,1%, em relação ao período anterior.

Pela primeira vez o MMA (Ministério do Meio Ambiente e Mudança Climática) incluiu dados do impacto das queimadas no desmatamento da Amazônia. Os dados do Deter mostram que 51% da área desmatada na Amazônia resulta das queimadas que atingiram o bioma no último ano. "Esse número não é desmatamento ocorrido em maio, mas uma floresta que chega agora como floresta colapsada", explicou o ministro, lembrando que a maior parte dos incêndios ocorreu no segundo semestre de 2024.