COP30: Prefeito de Belém diz não ter vergonha de problemas da cidade

O prefeito de Belém, Igor Normando (MDB), criticou hoje a preocupação midiática sobre a capacidade da cidade de receber a COP30 em novembro e disse não ter vergonha dos problemas da capital paraense. Normando participou de um evento em São Paulo que reuniu empresas, investidores e instituições nacionais e internacionais.

O que aconteceu?

Prefeito de Belém defende COP30 como oportunidade de transformação. Em evento do AYA Earth Partners em parceria com a prefeitura de Belém, Normando fez um apelo por união e compromisso com a transformação social e ambiental da Amazônia. Para ele, a capital paraense deve ser encarada como símbolo de um novo modelo de desenvolvimento sustentável.

Ele considera que há superficialidade do debate. O prefeito apontou que muitas discussões na imprensa giram em torno da infraestrutura da cidade para receber o evento. "O que mais se vê em parcelas da imprensa, e até mesmo em pessoas que vivem em Belém, é se vai haver vaga de hotel cinco estrelas para se hospedar. Será que esse é o real motivo do evento? Será que o motivo do evento é turismo? Ou o motivo do evento é cuidar do planeta e das pessoas que vivem nele?", questionou.