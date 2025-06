MPF pede anulação de contrato milionário de créditos de carbono do Pará

A ação pede uma indenização de R$ 200 milhões do estado à sociedade por "danos morais". "Devido à comercialização antecipada de recursos ambientais procedentes de territórios de povos e comunidades tradicionais sem a obrigatória consulta prévia", argumenta o órgão.

O MPF acusa o governo paraense ainda de "pressionar" povos indígenas em prol do sistema de carbono. "Para tentar essa aprovação, o estado do Pará, em conjunto com três organizações representativas de povos e comunidades tradicionais, está tentando efetivar um diálogo com as comunidades, mas não há ao menos o entendimento sobre a proposta por parte da maioria das comunidades na base e sobre o próprio mecanismo", diz o órgão, por meio de nota.

Barbalho defende que o contrato é voltado aos povos da floresta. "Esse dinheiro não vai vir para os cofres públicos. Este recurso vem para os guardiões da floresta", disse o governador durante o Fórum Lide COP30, em Bonito (MS), na última sexta-feira, afirmando que o acordo está exatamente na fase de "ouvir as comunidades tradicionais".

"Será uma forma de monetizar os indígenas, os quilombolas, os produtores rurais com práticas sustentáveis", afirmou o governador. Segundo ele, o estado já tem uma projeção de comercializar cerca de 300 milhões de toneladas de créditos de carbono para comercializar no mercado futuro até 2027.

A Leaf é uma coalizão entre países e multinacionais interessados em adquirir os créditos do estado. Ela é formada pelos governos dos Estados Unidos, Reino Unido, Noruega e Coreia do Sul e grandes corporações mundiais, como Amazon, Bayer, H&M Group e Walmart.

A decisão se dá após uma vitória do governo estadual sobre o MPF. No fim de maio, o CNMP (Conselho Nacional do Ministério Público) suspendeu os efeitos de uma recomendação conjunta do órgão e do MP-PA (Ministério Público do Estado do Pará) que pedia a anulação do contrato, após requerimento da CAAP.