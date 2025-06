Um dólar investido em adaptação climática pode render US$ 10, mostra estudo

Com a intensificação de eventos extremos como enchentes e incêndios florestais, um novo estudo do WRI (World Resources Institute) indica que investimentos em adaptação e resiliência climática podem oferecer retornos econômicos significativos. A pesquisa analisou 320 projetos em 12 países, entre eles o Brasil, totalizando US$ 133 bilhões, e concluiu que cada dólar investido pode gerar mais de US$ 10 em benefícios ao longo de uma década.

De acordo com o WRI, o retorno médio dos investimentos analisados é de 27%, com potencial acumulado de mais de US$ 1,4 trilhão. Setores como saúde e gestão de riscos de desastres apresentam os maiores retornos. Na área da saúde, os investimentos podem superar 78% de retorno, impulsionados pela redução de impactos como estresse térmico, dengue e malária. Já iniciativas como sistemas de alerta precoce mostraram eficiência ao preservar vidas e infraestrutura.

Os investimentos considerados no estudo envolvem ações como agricultura resiliente ao clima, ampliação de serviços de saúde e medidas de proteção contra inundações urbanas. Em muitos casos, os benefícios sociais e de desenvolvimento decorrentes superam as perdas evitadas com desastres climáticos.