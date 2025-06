Fumaça de incêndios no Canadá cruza o Atlântico e atinge a Europa

Com a aproximação do verão no hemisfério norte, os incêndios florestais no Canadá voltam a ganhar força e já têm impacto além das fronteiras do país. De acordo com o Serviço de Monitoramento da Atmosfera Copernicus (CAMS, na sigla em inglês), a fumaça gerada por queimadas nas províncias canadenses de Manitoba, Saskatchewan e Ontário tem se espalhado pela atmosfera e alcançado a Europa.

De acordo com o CAMS, uma primeira nuvem de fumaça cruzou a região do Mediterrâneo entre os dias 18 e 19 de maio, chegando à Grécia e ao leste do Mediterrâneo. No final de maio, uma nuvem ainda maior atravessou o Atlântico e atingiu o noroeste da Europa no dia 1º de junho. A previsão é de que novas nuvens de fumaça continuem a se deslocar em direção ao continente europeu nos próximos dias.