Temperatura global deve bater recordes até 2029, diz agência da ONU

80% de chance de que pelo menos um dos próximos cinco anos supere 2024 como o mais quente já registrado. Também há 86% de chance de que pelo menos um desses anos ultrapasse os 1,5°C acima do nível pré-industrial. Há 70% de chance que a média de aquecimento para o período 2025-2029 ultrapasse 1,5°C. O relatório não fornece previsões específicas para anos individuais.

Aquecimento no Ártico deve continuar superando a média global. O aquecimento no Ártico, ao longo dos próximos cinco invernos estendidos (novembro a março), deverá ser mais de três vezes e meia maior que a média global, atingindo 2,4°C acima da média do período-base recente (1991-2020).

Avanço no degelo no Ártico. As previsões de cobertura de gelo marinho para março de 2025-2029 indicam novas reduções nas concentrações de gelo no mar de Barents, no mar de Bering e no mar de Okhotsk.

Padrões de precipitação apresentam grandes variações regionais. Os padrões de precipitação previstos para maio a setembro de 2025-2029, em comparação com a média de 1991-2020, indicam condições mais úmidas do que a média no Sahel, norte da Europa, Alasca e norte da Sibéria, e mais secas que a média na Amazônia.

Acabamos de vivenciar os dez anos mais quentes já registrados. Infelizmente, este relatório da OMM não traz sinais de alívio para os próximos anos — o que significa impactos crescentes sobre nossas economias, nosso dia a dia, nossos ecossistemas e nosso planeta. Ko Barrett, vice-secretária-geral da OMM

Elevação das temperaturas

O ano de 2024 foi, provavelmente, o primeiro em que a temperatura média global ultrapassou 1,5°C em relação aos níveis pré-industriais, segundo o relatório Estado do Clima Global 2024, da OMM. A média anual ficou 1,55°C acima do período 1850-1900, tornando-se o ano mais quente em 175 anos de registros.