Empresas cortam custos de água e energia com tecnologias sustentáveis

Com a matriz localizada em Erechim, norte do Rio Grande do Sul, conta com 37 unidades de recebimento de grãos no estado gaúcho e três usinas de biodiesel no Brasil.

Cliente da Comerc, o grupo conseguiu reduzir 15% na conta de luz, o equivalente a R$ 200 mil.

A empresa gaúcha aposta na eficiência e vem fazendo investimento em ativos. Uma das principais ações é a locação de equipamentos da própria Comerc, incluindo caldeiras e subestações de alta tensão, com economia estimada em R$ 965.440 por mês.

"Com isto não precisamos gastar com a compra de ativos. Teríamos de pedir empréstimos em bancos, com custos financeiros maiores. Desta forma, somos mais competitivos", diz Mateus Henrique Andrich, diretor industrial do Grupo Olfar.

Além disso, a empresa tem iniciativas próprias e busca aplicar boas práticas para o uso racional da energia em todos os seus processos, incluindo mudanças mais simples, mas que fazem a diferença, como a substituição dos tipos de lâmpadas e, principalmente as ações de conscientização junto aos colaboradores por meio do programa Sou Olfar, Sou Sustentável.

"O Brasil é um dos poucos países onde ser sustentável é mais barato do que não ser sustentável. Temos capacidade de geração de energia eólica, solar e hídrica com custos competitivos", acrescenta Haratz da Comerc.