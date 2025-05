Por que não jogamos papel higiênico na privada? Seria mais sustentável?

Ainda falta infraestrutura nos projetos hidráulicos brasileiros, seriam necessários diferentes tipos de tubulações nas casas e/ou usar trituradores sanitários. Em termos de estrutura, a pública não sofreria grande impacto, mas principalmente nas residências seria preciso o custeio pelos próprios cidadãos. Isso é inviável, levando em conta o cenário da renda média do brasileiro. O menor custo viria da divisão de tubulações de esgoto. No Brasil, essa é uma medida tomada recentemente por algumas construtoras, mas não é uma regra.

Tratamento de esgoto precisaria crescer

A coleta de esgoto no Brasil não chega a 47% dos brasileiros. Dos 53% que são coletado, apenas 46% são tratados, de acordo com dados da Pesquisa Nacional de Saneamento Básico, do IBGE, de 2021. Portanto, o descarte pode não ser nem uma opção possível, uma vez que o saneamento não é completo e existem falhas no tratamento, que podem fazer com que esses resíduos cheguem aos rios, córregos e mares.

Ocasionar entupimentos

Quando o papel higiênico é lançado na rede de esgoto, o maior risco é entupir a rede domiciliar, dificilmente conseguirá causar problemas na rede pública. No entanto, levando em conta outros resíduos descartados incorretamente, como lixos sólidos e gorduras presentes nos esgotos, há a possibilidade que essas fibras do papel se agreguem nessas partículas e criem obstruções.

Maior gasto de água