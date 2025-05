Nova carta da presidência da COP30 destaca urgência da transição energética

Corrêa do Lago alerta para o risco de estagnação nas negociações e conclama os países a evitarem a "procrastinação" e o "confronto de soma zero". "A credibilidade do processo multilateral está nas mãos dos negociadores em Bonn", afirma Corrêa do Lago, em preparação à reunião anual da ONU sobre mudanças climáticas em Bonon, na Alemanha, marcada para junho. Ele propõe um "dia zero" de conversas informais entre chefes de delegação antes da abertura oficial da reunião, como forma de destravar impasses e iniciar os debates com espírito de cooperação.

Entre os temas prioritários para as reuniões técnicas em junho, destacam-se a definição de indicadores do Objetivo Global de Adaptação, o avanço no Programa de Trabalho de Transição Justa e o lançamento do Diálogo dos Emirados Árabes Unidos sobre a implementação dos resultados do GST.

A adaptação é colocada como pilar da resposta global à mudança do clima, com a expectativa de que todos os países apresentem seus Planos Nacionais de Adaptação antes da COP30. A carta também reforça a necessidade de fortalecer a participação de povos indígenas e comunidades locais nas decisões climáticas, reconhecendo seu papel essencial na proteção da natureza.

No campo das perdas e danos, a presidência defende o fortalecimento institucional das três vertentes sob a UNFCCC (Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas): o Comitê Executivo do Mecanismo de Varsóvia, a Rede de Santiago e o recém-criado Fundo de Resposta.

Corrêa do Lago também propõe uma reflexão sobre o futuro das conferências do clima. Segundo ele, as próximas COPs devem se transformar em plataformas mais ágeis, orientadas à implementação, capazes de engajar um ecossistema amplo de atores e gerar resultados concretos. A carta sugere que se evite propor novos itens de agenda que aumentem a sobrecarga do processo, em um contexto de crescentes restrições logísticas e orçamentárias.

"Respondendo à urgência climática, a COP30 pode ser esse ponto de inflexão - o momento em que superamos o status quo e avançamos com coragem rumo a um futuro definido por resultados, solidariedade e propósito comum. Juntos", conclui a carta.