Pecuária sustentável: tecnologia no pasto reduz emissões de metano

Fulvio Domeneck, médico-veterinário e gerente geral da Santa Silvéria, conta que resolveu implantar o sistema ILP para recuperar terras e pastagens degradadas e promover receita através da inclusão de mais uma cultura.

"Ao fazermos agricultura de soja e sorgo nas áreas em que precisamos recuperar as pastagens, conseguimos aumentar os níveis de produtividade com baixos ou quase nenhum nível de suplementação. Isso diminui nosso custo. E produzimos mais, preservando o meio ambiente", diz.

Com a melhora na qualidade do pasto, o gado da fazenda também tem engordado mais rápido, permitindo um abate mais precoce, que também reduz as emissões de metano da propriedade.

"Há quinze anos, o ciclo de produção de pecuária de corte no Brasil era de, em média, quatro anos (48 meses). Hoje, com as novas tecnologias, esse ciclo é de 30 a 36 meses", diz Alexandre Berndt, pesquisador da Embrapa Pecuária Sudeste. "Ou seja, conseguimos, atualmente, no Brasil, ter cerca de 25% menos emissões produzindo a mesma quantidade de carne", completa.

Em busca de equilíbrio

Dono do maior rebanho comercial bovino do mundo, com cerca de 224 milhões cabeças de gado, o Brasil é o quinto maior emissor de metano (CH4) do planeta Terra. Estudo do Observatório do Clima aponta que, no país, 75% das emissões são oriundas da agropecuária - setor que mais emite o CH4.