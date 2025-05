Senado aprova projeto polêmico que muda regras de licenciamento ambiental

O senador Alan Rick (União-AC) foi um dos que criticaram o processo atual. O parlamentar declarou que muitas vezes são usadas posições ideológicas e não pessoais no momento de autorizar ou rejeitar um empreendimento.

Ambientalistas reclamam

O projeto foi apelidado de "PL da Devastação" por organizações ambientais. Elas consideram que o projeto representa o maior retrocesso em matéria de legislação ambiental dos últimos 40 anos, desde a Constituição de 1988, e lançaram campanha online contra sua aprovação.

A ambientalista Suely Araújo diz que o projeto é "a mãe de todas as boiadas". Para a coordenadora de políticas públicas do Observatório do Clima, o licenciamento ambiental brasileiro tem problemas, mas, em vez de resolvê-los, o PL se tornou uma "lei da não licença e do autolicenciamento".

Ministério do Meio Ambiente considera que o projeto viola princípios fundamentais da Constituição. Em nota, a pasta afirmou que o projeto "representa desestruturação significativa do regramento existente sobre o tema e representa risco à segurança ambiental e social no país".

Conflitos por uso da água e aumento da insegurança hídrica. Malu Ribeiro, diretora de políticas públicas da SOS Mata Atlântica, destaca o risco de crise hídrica porque o projeto desvincula a outorga de uso da água da análise do licenciamento ambiental. "Para um país que quer ser referência em ações climáticas, é uma boiada sem precedentes."