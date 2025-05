Alcolumbre quer licença especial até para projetos que agridem o ambiente

Votação em plenário é esperada para hoje. A votação de projeto de lei que altera as regras do licenciamento ambiental está prevista para ocorrer nesta tarde no plenário do Senado. Se for aprovado no Senado, o texto ainda terá de voltar para análise da Câmara porque passou por modificações dos senadores após ter sido aprovado pelos deputados.

O que diz o PL 2159/2021

Texto flexibiliza o licenciamento ambiental. O projeto cria a Lei Geral do Licenciamento Ambiental com novas formas de liberação das atividades, afrouxando os controles que atualmente existem na legislação ambiental. O texto conta com forte apoio do agronegócio brasileiro, mas tem sido alvo de duras críticas de entidades de preservação. A discussão da proposta ganha ainda mais importância no ano em que o país vai sediar COP30, a conferência mundial do clima, em Belém, em novembro.

Tema divide setores do governo. Dentro do governo, há uma disputa de visões, com um lado liderado pela ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, apontando o que considera um duro retrocesso na lei, e do outro, ministros como Carlos Fávaro, da Agricultura, e Rui Costa, da Casa Civil, que defendem a necessidade de mudanças na lei para destravar investimentos em áreas como o agronegócio e obras de infraestrutura.

Licenciamento ambiental autodeclaratório. A última versão do texto, que passou ontem nas comissões de Meio Ambiente e de Agricultura do Senado com apoio até de aliados do governo, permite que empreendimentos de pequeno ou médio impacto — como barragens e projetos de saneamento básico, por exemplo — tenham direito a promover um licenciamento ambiental autodeclaratório. Na prática, essas obras não precisariam do aval de um órgão ambiental como o Ibama para liberarem suas atividades.

Isenção para o agro. Outro ponto do texto, uma reivindicação da bancada ruralista, prevê isenção de licenciamento ambiental para empreendimentos agropecuários para cultivo de espécies de interesse agrícola, além de pecuária extensiva, semi-intensiva e intensiva de pequeno porte.