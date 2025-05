Projeto que flexibiliza licenciamento ambiental avança no Senado

A CRA (Comissão de Agricultura e Reforma Agrária) do Senado aprovou na tarde de hoje o relatório do PL 2159/2021 com as novas regras para licenciamento ambiental. Pela manhã, o texto já havia sido aprovado pela CMA (Comissão de Meio Ambiente). Ambas as aprovações aconteceram em votação simbólica. Agora, o PL irá para votação em plenário do Senado.

O que aconteceu?

PL pode ir a plenário amanhã. A votação no plenário do Senado já está na pauta, prevista para as 14h de amanhã. Se for aprovado, o texto volta para a Câmara dos Deputados porque passou por alterações no Senado. A senadora Tereza Cristina (PP-MS) pediu urgência na votação em plenário, que também foi aprovada.

Apoio de Alcolumbre. O PL tramita de forma simultânea nas duas comissões sob as relatorias dos senadores Confúcio Moura (MDB) e Tereza Cristina (PP-MS), com apoio do presidente da Casa, senador Davi Alcolumbre (União-AP).