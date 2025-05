Chuveirinho x papel higiênico: qual a melhor forma de se limpar?

A ducha é prática e pode ser instalada ao lado do vaso sanitário ou até mesmo acoplada na parte interior do assento e, através de um clique, ligar a torneira para fazer a higienização. Além disso, um chuveirinho gasta cerca de 2 litros de água por minuto e tem um impacto ambiental muito menor.

3) Cultivo de monoculturas afasta indígenas e ribeirinhos do seu território

Em reportagem de 2018, a Mongabay, jornal ambiental que tem coluna na Ecoa, denunciou como as plantações de eucalipto no Brasil, responsáveis pela fabricação de papel higiênico, afetam comunidades tradicionais e incentivam o desmatamento.

Em boletim recente, a organização 'Movimento Mundial Pelas Florestas Tropicais' denuncia os impactos causados pela monocultura ao redor do mundo. A 'plantação industrial', como eles chamam, "apresenta falsa solução" através de empresas de plantações de árvores "que estão fazendo as pessoas acreditarem que são salvadoras da crise climática", aponta o relatório.

4) Você pode substituir o papel higiênico tradicional pelo feito de bambu

Se você não está acostumado ou acostumada a usar o chuveirinho, não se preocupe, pois existem outras alternativas ecologicamente corretas. Com o crescimento pela busca do produto, diversas empresas que apostam na pegada ecológica começaram a produzir diferentes produtos com bambu, em substituição à madeira, no caso do papel higiênico.