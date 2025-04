'Não queremos esperar para ver': vila em Peruíbe teme ser engolida pelo mar

A origem do problema

A faixa de areia e a restinga foram reduzidas após a "migração" da foz do Rio Una, do sul para o norte, em 2022. Esse processo pode ter sido causado por vários fatores, na opinião de Alexander Turra, professor do Instituto Oceanográfico da USP e coordenador da Cátedra Unesco para a Sustentabilidade do Oceano.

A mudança na quantidade de água no rio que sai pela foz, também associada às mudanças climáticas, altera diretamente o padrão de sedimentação e erosão na foz. Esse fenômeno também pode ter a ver com mudanças nos processos oceanográficos, como o sentido das correntes costeiras. Isso ilustra que o que vemos hoje na Praia do Una é resultado de uma combinação entre fatores continentais e marinhos.

Alexander Turra, professor do Instituto Oceanográfico da USP

As mudanças climáticas intensificaram o processo de erosão costeira, na opinião do secretário municipal. "A causa está na movimentação cíclica de correntes marítimas e fluxos do estuário, acelerada pelas mudanças climáticas, marés mais agressivas e aumento da frequência de ciclones", afirma o secretário municipal de Meio Ambiente e Agricultura.

As mudanças climáticas têm relação com esse avanço do mar? É muito difícil dizer isso, mas é uma possibilidade. Uma vez que a elevação do nível do mar e o aumento da frequência e magnitude de eventos extremos são, sim, fenômenos que podem intensificar a erosão.

Alexander Turra, professor do Instituto Oceanográfico da USP

Ações que levem à recomposição da faixa sedimentar são vistas como estratégias mais duradouras. "Dentre as medidas de adaptação pode-se considerar a realocação da infraestrutura, como estradas, e, eventualmente, de ocupações humanas para que o ambiente possa se reposicionar costa adentro. Por isso, é importante utilizar o conhecimento dos processos naturais como nosso aliado. É o jeito mais estratégico e duradouro para se ter uma solução de longo prazo, em especial numa área ambientalmente e socialmente sensível", diz o professor da USP.