'Sopa de coisas ruins': Tietê fica verde, e mancha ameaça pesca na Quaresma

Por ser um processo que vem se desencadeando ao longo do tempo, não tem uma solução imediata para essa questão. Ela tem de ser trabalhada para a gente resgatar a qualidade desse curso d'água.

Cristiano Kenji Iwai

A curto prazo, um grupo de fiscalização foi criado para intensificar e integrar as ações dos órgãos fiscalizadores da região. A ação está sendo feita em conjunto com a Polícia Ambiental, a Cetesb (Companhia Ambiental do Estado de São Paulo), os comitês de bacia do Tietê, a Secretaria da Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo, além dos municípios.

A médio prazo, está a instalação de boias para o isolamento da área navegável da barragem de Barra Bonita. Além disso, também está nesta etapa a articulação com os produtores rurais para melhores práticas de conservação do solo, a fim de diminuir o escoamento de fertilizantes e outras substâncias para o rio.

A longo prazo está a conclusão do projeto UniversalizaSP, previsto para 2033. Ele prevê atingir a universalização do saneamento nas cidades não atendidas pela Sabesp por meio de arranjos regionais. Já para as cidades atendidas pela empresa de saneamento, a previsão foi antecipada para 2029.

Além dessas ações, temos também o programa IntegraTietê, para que, com medidas de curto a longo prazo que contam com desassoreamento, saneamento, recuperação de margens e educação ambiental, possamos atingir, de fato, a melhoria da qualidade do rio.

'Se não tiver água, não tem vida'

A universalização pode não ser suficiente, pois até o esgoto tratado pode poluir. Ribeiro acredita que, mesmo com a universalização do saneamento, ainda teremos problemas relacionados à poluição e baixa oxigenação do rio, já que a substância fosfato total (soma de todas as formas de fósforo presentes em uma amostra), encontrada em produtos biodegradáveis —como saponáceos e detergentes de uso doméstico—, não é retirada durante o tratamento do esgoto e impacta diretamente a qualidade da água. "A gente vem alertando e não é de hoje", diz.