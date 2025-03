2024 quebra recordes climáticos e acende alerta, mostra relatório da ONU

Concentração recorde de dióxido de carbono. A concentração atmosférica de dióxido de carbono, assim como a de metano e óxido nitroso, está nos níveis mais altos dos últimos 800 mil anos. Em 2023, a concentração de dióxido de carbono foi de 420 partes por milhão (ppm), 151% do nível pré-industrial (em 1750). Esse valor corresponde a 3.276 bilhões de toneladas de CO2 na atmosfera. Dados em tempo real de locais específicos mostram que os níveis desses gases continuaram a aumentar em 2024.

Década mais quente da história. Os últimos dez anos (2015-2024) foram, individualmente, os dez anos mais quentes já registrados. De junho de 2023 a dezembro de 2024, todos os meses superaram os recordes anteriores. O forte El Niño no início de 2024 contribuiu para o recorde, mas os gases de efeito estufa foram o principal fator.

Os últimos oito anos estabeleceram novos recordes de aquecimento oceânico. Os oceanos absorvem cerca de 90% da energia retida pelos gases de efeito estufa, e, em 2024, o aquecimento dos oceanos atingiu seu nível mais alto em 65 anos de medições. Nos últimos oito anos, o recorde foi superado sucessivamente, e o ritmo de aquecimento desde 2005 mais que dobrou em relação a períodos anteriores. Esse processo, que leva séculos para ser revertido, degrada ecossistemas, reduz a biodiversidade, intensifica tempestades e contribui para a elevação do nível do mar. A acidificação da superfície oceânica também continua a crescer, afetando a biodiversidade, com impactos na pesca e nos corais.

As partes congeladas da superfície da Terra, conhecidas como criosfera, estão derretendo em um ritmo alarmante. Nos últimos 18 anos, o Ártico registrou suas 18 menores extensões de gelo marinho, enquanto a Antártida teve suas três menores nos últimos três anos. Além disso, o período de 2022 a 2024 marcou a maior perda de massa das geleiras já registrada.

A taxa de elevação do nível do mar dobrou desde o início das medições por satélite. Em 2024, o nível médio global do mar alcançou o maior valor desde o início das medições por satélite em 1993, com a taxa de aumento entre 2015 e 2024 sendo o dobro da registrada entre 1993 e 2002, passando de 2,1 mm para 4,7 mm por ano. A elevação do nível do mar tem impactos prejudiciais em ecossistemas costeiros e infraestrutura, além de agravar inundações e contaminação da água subterrânea por sal.

Gases de efeito estufa e El Niño impulsionam recordes. O aumento recorde das temperaturas globais em 2023 e 2024 foi impulsionado pela contínua elevação das emissões de gases de efeito estufa, em combinação com a transição do evento de resfriamento La Niña para o aquecimento de El Niño. Outros fatores, como mudanças no ciclo solar, erupções vulcânicas e a diminuição de aerossóis de resfriamento, também podem ter contribuído para os picos de temperatura.