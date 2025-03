Não é só geleira: o que explica aumento 'inesperado' do nível do mar?

Nos últimos anos, cerca de dois terços do aumento do nível do mar estavam relacionados à adição de corpos de água continentais ao oceano, resultado do derretimento de geleiras. Apenas um terço era resultado da expansão térmica. Mas, em 2024, o jogo virou: dois terços do aumento do nível do mar estavam diretamente ligados à expansão térmica, o que faz sentido em um ano de fortes ondas de calor e recordes climáticos pelo globo.

O aumento que vimos em 2024 foi maior do que esperávamos. Cada ano é um pouco diferente, mas o que está claro é que o [nível do] oceano continua a crescer e o ritmo deste aumento está se tornando cada vez mais rápido.

Josh Willis, pesquisador do nível dos mares do JPL, em comunicado à imprensa

Com 2024 sendo o ano mais quente já registrado, os oceanos da Terra estão se expandindo de acordo, atingindo seus níveis mais altos em três décadas. Nadya Vinogradova Shiffer, chefe dos programas de oceanografia física e do Observatório do Sistema Terrestre Integrado no QG da NASA, em Washington

Desde que o monitoramento dos oceanos começou em 1993, o nível do mar global cresceu 10 centímetros. O ritmo de crescimento anual também mais do que dobrou, desde então. A Nasa constantemente disponibiliza ao público simulações, dados e informações gráficas a respeito do nível do mar em sealevel.nasa.gov.