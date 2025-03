Mudanças climáticas reduzirão o número de satélites em segurança no espaço

Pesquisadores do MIT descobriram que as emissões de gases de efeito estufa estão alterando o ambiente do espaço próximo à Terra. A longo prazo, essas mudanças podem reduzir a quantidade de satélites que podem operar de forma sustentável.

O estudo publicado ontem na Nature Sustainability mostra que o dióxido de carbono e outros gases de efeito estufa podem fazer com que a atmosfera superior encolha. Uma camada atmosférica de interesse especial é a termosfera, onde a Estação Espacial Internacional e a maioria dos satélites orbitam hoje. Quando a termosfera se contrai, a densidade decrescente reduz o arrasto atmosférico — a resistência que a atmosfera exerce sobre objetos em movimento, como satélites e espaçonaves.

O que aconteceu?

Impacto das emissões de gases de efeito estufa na órbita terrestre. A termosfera, camada da atmosfera onde orbitam a Estação Espacial Internacional e a maioria dos satélites, está se contraindo devido ao aumento dos gases de efeito estufa. O CO2 e outros gases resfriam a termosfera, reduzindo sua densidade.