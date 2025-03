Muro da sede: o efeito pouco conhecido da separação entre os EUA e o México

Cientistas já estão pesquisando os impactos do muro para dezenas de espécies. Um estudo publicado em 2021 no PNAS (Academia Nacional de Ciências dos Estados Unidos, em tradução livre) estima que o muro divide áreas onde vivem 120 mamíferos não voadores, impedindo suas migrações naturais. A mesma pesquisa também avalia que o muro pode ser um empecilho para que as espécies se adaptem às mudanças climáticas. A barreira pode contribuir para o declínio de espécies já ameaçadas, como o antílope de Sonora, endêmico da região.

Sob as mudanças climáticas, barreiras fronteiriças podem representar uma ameaça adicional se impedirem que as espécies acompanhem e ocupem seu nicho climático em transformação, mas, até onde sabemos, essa possibilidade ainda está inexplorada.

Trecho do estudo publicado em 2021

Câmeras escondidas captaram animais bebendo água de reservatório construído por voluntários Imagem: Arquivo pessoal

Leal, filho e amigos tentam mitigar danos no lado mexicano. Além da construção de bebedouros ao longo do deserto, a equipe tenta mapear e fotografar a região para descobrir os impactos indiretos da construção do muro, como aqueles sobre as rotas migratórias e cadeias alimentares. Ele afirma que todos os recursos partem do próprio bolso, sem apoio de governos ou instituições.

Somos eu e meu filho, basicamente. E quatro proprietários de terras que nos acompanham. É um trabalho de seis a sete pessoas. Vamos com nossos próprios veículos, que já estão ruins. Levamos os tanques de água e construímos os bebedouros, além de localizar reservas naturais de água. Enquanto eu tiver vida, vou fazer o possível. Fui diretor de áreas naturais protegidas durante 25 anos pelo governo mexicano, tenho conhecimento de projetos, planos, então toda essa experiência, além da vontade de fazer e a falta de respostas de quem deveríamos ter apoio, me faz querem continuar.

Federico Godínez Leal

O muro dos EUA

A ideia de dividir os Estados Unidos e o México é antiga. Segundo a revista Time, o governo dos Estados Unidos começou a querer coibir a migração de pessoas nas décadas de 1940 e 1950. Mas uma maior atenção para a fronteira com o México se deu após a promulgação da Lei de Imigração e Nacionalidade, pelo democrata Lyndon B. Johnson, que limitou o número de pessoas que poderiam migrar para os Estados Unidos.