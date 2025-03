Recuperação ambiental movimenta economia e promove inclusão social

Francisca Edna Parente, de 61 anos, tem uma propriedade, em Santana do Cariri, no Vale dos Buritis, no Ceará. A área, hoje uma RPPN (Reserva Particular do Patrimônio Natural), já foi bastante degradada. O antigo dono usava o espaço para a criação de gado e, com o pisoteio constante, o solo perdeu a capacidade de absorver água e nutrir a vegetação.

Foi preciso um olhar cuidadoso e persistente para reverter esse cenário. No início, Edna não acreditou na proposta, até receber caminhões com 5 mil mudas e, então, começar o desafio do reflorestamento. Com o passar dos dias, viu os sinais da recuperação: a vegetação brotando, os animais retornando e o solo recuperando sua vitalidade.

A transformação não foi apenas ambiental, mas também cultural e econômica.