Mudanças climáticas põem chocolate em risco, e doce pode virar item de luxo

Emissões de gases de efeito estufa: um catalisador global

As mudanças climáticas induzidas pela Humanidade são o principal fator de aumento da aridez.

As emissões de gases de efeito estufa, principalmente da queima de combustíveis fósseis e do desmatamento, aumentam as temperaturas globais. O aumento da temperatura, por sua vez, faz com que a umidade evapore mais rapidamente. Essa evaporação elevada reduz a umidade do solo e das plantas, agravando a escassez de água, mesmo em regiões com chuvas moderadas.

A aridez começou a se acelerar globalmente na década de 1950, e o mundo tem visto uma mudança acentuada nas últimas três décadas.

Esse processo é particularmente acentuado em regiões já propensas a secas, como a região do Sahel na África e o Mediterrâneo. Nessas áreas, a redução da precipitação, combinada com o aumento da evaporação, cria um ciclo de feedback: os solos mais secos absorvem menos calor, deixando a atmosfera mais quente e intensificando as condições de aridez.