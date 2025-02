Mudanças climáticas impactam mercado de trabalho e ameaçam profissões

No Brasil, instituições como a Fundacentro, do MTE (Ministério do Trabalho e Emprego), também têm divulgado estudos e orientações sobre os riscos das mudanças climáticas e de ondas de calor para a saúde e segurança no trabalho.

Nelson de Chueri Karam, economista do Dieese (Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos), explica que algumas categorias já têm negociado em seus acordos coletivos cláusulas de proteção ao trabalhador diante das adversidades provocadas pelas mudanças climáticas.

"É o caso dos Correios, com a mudança na jornada de trabalho externa e entregas sendo feitas com mais frequência no período matutino, que tem menor incidência solar. E temos outros exemplos, como os intervalos maiores de descanso por horas trabalhadas e equipamentos de proteção mais eficazes contra o calor, como uniforme com proteção ultravioleta, bonés e fornecimento de água filtrada para hidratação, que são um pleito da construção civil", diz Chueri Karam.

Entretanto, a inclusão dessas cláusulas trabalhistas em convenções e acordos de categorias profissionais ainda caminha a passos lentos no setor privado no Brasil. Um levantamento feito pelo Dieese mostra que apenas 1,5% das cláusulas negociadas pelos sindicatos com as empresas tratam do tema ambiental.

Karam diz que não é possível enfrentar a urgência climática sem garantir que este processo de transição seja justo para os trabalhadores e comunidades. Há de prevalecer um equilíbrio entre as demandas e necessidades ambientais, econômicas e sociais.

"Para isso, é fundamental a presença e coordenação do governo, por meio da abertura de canais de diálogo social, disponibilidade de recursos e financiamento para efetivar uma transição voltada para geração e proteção dos empregos ameaçados pelo clima", afirma o economista.