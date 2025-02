Cidades vivem 'boom' de ratos: há um culpado por trás disso (e pode piorar)

Para sua pesquisa, Richardson coletou dados de diversas cidades. A análise foi elaborada a partir de dados de reclamações públicas e inspeções de 16 cidades ao redor do mundo para estimar eventuais tendências nas populações de ratos. "Onze das 16 cidades (69%) tiveram tendências crescentes significativas no número de ratos, incluindo Washington D.C., Nova York e Amsterdã [Holanda]", explica o estudo. Além da população de ratos, foram coletados os registros da temperatura média, da população humana e de tendências de desenvolvimento imobiliário na região.

O papel das alterações climáticas na população dos ratos

Segundo o estudo, as alterações climáticas surgiram como um fator "impulsionador" das populações de ratos urbanos. À medida que as temperaturas sobem gradativamente e as pessoas migram para áreas urbanas, convertendo espaços anteriormente "verdes" em bairros e centros comerciais, o cenário se torna ideal para a multiplicação dos ratos.

Temperaturas mais altas do que a média, vistas inclusive nas épocas mais frias do ano, aumentam o tempo que os ratos passam na superfície em busca de comida. Mais tempo em busca de comida, conhecido como forrageamento, pode levar ao aumento dos ciclos reprodutivos do animal, segundo Richardson. O resultado seria um ciclo desenfreado de multiplicação dos ratos.

As cidades que experimentaram maiores aumentos de temperatura ao longo do tempo tiveram aumentos maiores no número de ratos. Cidades com populações humanas mais densas e mais urbanização também registraram aumentos maiores no número de ratos. O aumento das temperaturas e de pessoas que vivem nas cidades pode estar expandindo os períodos de atividade sazonal e a disponibilidade de alimentos para os ratos urbanos .

Trecho do estudo divulgado no portal Science Advances

A infestação de ratos pode causar danos à saúde pública e a sensação de insegurança por parte da população. O potencial de transmitir doenças como a leptospirose faz com que os ratos sejam temidos ao redor do mundo. Os animais podem, ainda, estragar alimentos e rações para animais, danificar estruturas e consumir produtos agrícolas —custando uma fortuna aos cofres públicos norte-americanos: segundo o estudo, o governo do país gasta US$ 27 bilhões anualmente (quase R$ 157 bilhões conforme cotação atual) no controle dos danos causados pelos ratos.