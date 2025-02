Janeiro de 2025 é o mais quente já registrado no mundo

Temperaturas fora da Europa. As temperaturas mais acima da média foram registradas no nordeste e noroeste do Canadá, Alasca e Sibéria. Também ficaram acima da média no sul da América do Sul, África, grande parte da Austrália e Antártida. As temperaturas ficaram abaixo da média nos Estados Unidos e nas regiões mais orientais da Rússia (Chukotka e Kamchatka). A Península Arábica e o Sudeste Asiático continental também registraram temperaturas abaixo da média.

Recorde negativo no Ártico. A extensão do gelo marinho no Ártico atingiu seu menor valor para o mês de janeiro, 6% abaixo da média, praticamente empatado com janeiro de 2018. No Ártico, as anomalias de concentração de gelo marinho (diferenças entre a concentração de gelo marinho observada e o valor médio dessa concentração em um período de referência) ficaram bem abaixo da média no setor canadense oriental, incluindo a baía de Hudson e o mar do Labrador, além do norte do mar de Barents.

O que disseram

Samantha Burgess, líder estratégica para o Clima no ECMWF (Centro Europeu de Previsões Meteorológicas a Médio Prazo), afirmou que janeiro de 2025 foi mais um mês surpreendente, mantendo os recordes de temperatura observados nos últimos dois anos, apesar do desenvolvimento de condições de La Niña no Pacífico tropical e do efeito temporário de resfriamento nas temperaturas globais.

Outros números

Temperatura média do mar foi a segunda maior já registrada. A temperatura média da superfície do mar entre os paralelos 60°S (limite do oceano Antártico) e 60°N (fronteira entre várias províncias e territórios do Canadá) em janeiro de 2025 foi de 20,78°C, o segundo maior valor já registrado para o mês, 0,19°C abaixo do recorde de janeiro de 2024.