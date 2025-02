'Ar-condicionado natural' e peixinhos: casa-esponja gasta só R$ 40 com água

Para evitar que o local sirva de criadouro de dengue, Cláudia mantém no lago peixes que se alimentam de larvas do mosquitos, como o Aedes aegypti.

O conceito de casa-esponja implementado por Cláudia em sua residência é inspirado nas cidades-esponjas, desenhadas e pensadas para que se possa absorver grande volume de água. Apesar de ser uma atitude isolada no bairro, pode servir de inspiração para outros moradores e, assim, ampliar os benefícios.

"Embora as intervenções que busquem construir ou adaptar uma edificação tenham uma contribuição específica pequena, devemos valorizar a atitude e reconhecer o potencial pedagógico dessas iniciativas pontuais em influenciar a mudança no olhar e na consciência das pessoas", avalia explica Luis Madeira Domingues, doutor em Urbanismo, Coordenador de Saúde Urbana da Fiocruz Mata Atlântica e Coordenador do Programa Institucional Territórios Sustentáveis e Saudáveis da mesma entidade.

O que são as 'cidades-esponja'

Repensar em como as cidades são construídas e buscas alternativas para absorção da água da chuva são atitudes que passaram a ganhar destaque com as mudanças climáticas, que resultam em fenômenos naturais extremos, como as enchentes.