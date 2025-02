Câmara aprova projeto para resgate de animais em tragédias climáticas

Texto determina que é dever da União adotar medidas para reduzir o número de mortes de animais afetados por emergências, acidentes e desastres ambientais naturais ou causados pelo homem. Em anos recentes, situações como os incêndios no Pantanal tiveram grande impacto na fauna local.

Regras para resgate, acolhimento e manejo também são definidas pela proposta. O projeto estabelece, por exemplo, que os salvamentos sejam feitos por equipe treinada e capacitada. Outro ponto previsto é que animais em sofrimento passem por avaliação veterinária.

Agora, proposta segue para análise do Senado. A nova regra precisa ser aprovada na Casa e sancionada pelo presidente para entrar em vigor.

Tragédias recentes impactaram animais

Cavalo Caramelo se tornou símbolo das enchentes de 2024 no Rio Grande do Sul. Inundações no estado deixaram animal ilhado em cima de um telhado. Após a situação, ele foi levado para o hospital veterinário da Universidade Luterana do Brasil, em Canoas (RS), onde ganhou 30 quilos.

Situação se repetiu no litoral norte de São Paulo no começo do ano. Em Peruíbe, um cavalo foi parar em cima de uma laje após fortes chuvas em janeiro. Responsável pelo animal, uma mulher disse que optou por colocá-lo ali para protegê-lo da cheia.