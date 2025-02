Tema até de música, por que São Paulo não é mais a 'terra da garoa'?

Como São Paulo é uma cidade muito quente, o ar com umidade sobe rápido e forma nuvens, as cumulunimbus, caracterizadas por chuvas com pancadas, rajadas e até turbulências intensas que perturbam aviões. Carlos Nobre

Mais dias no ano com chuva alta. O cientista Carlos Nobre explica que a forte precipitação é cada vez mais comum na cidade. "Na década de 40 São Paulo não tinha mais de um dia ao ano com mais de 80 mm, chuva muito alta. Agora, são duas vezes por ano, pelo menos." A cidade registrou 125,4 mm acumulados no dia 24. É o terceiro maior volume da história, segundo o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia).

Reverter situação é difícil

É "muito difícil" São Paulo voltar a ser a "terra da garoa", segundo o cientista. "Até porque tem o aquecimento global, como um todo. É muito difícil baixar a temperatura para condensar novamente o vapor d'água", explica. O pesquisador integra um estudo na USP que quer responder a essa questão. A ideia é medir o impacto que as "cidades-esponja", grandes espaços verdes, teriam na cidade.

Mesmo aumentando muito a área verde, o meu conhecimento de meteorologia diz que é muito difícil ter aquele quadro de temperaturas mais baixas, que formam a garoa. Carlos Nobre

Reflorestamento é aposta para melhorar a qualidade de vida nos grandes centros. De acordo com Nobre, mesmo que as cidades-esponja não consigam suprimir os danos de décadas, a proposta tem benefícios ao baixar as temperaturas em 3 ou 4°C. A implementação dos espaços verdes seria um benefício contra as enchentes, pois o solo teria maior capacidade de absorção. "Além de a vegetação absorver de 20 a 30% dos poluentes e criar microclima muito mais saudável, principalmente para crianças, idosos e pessoas com doenças, o que restauraria muito a qualidade de vida em São Paulo", afirma.