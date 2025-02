Mergulhadores retiram bicicleta, geladeira e até fogão de rios em SP

A primeira ação do grupo foi realizada em 2017. Desde então, o projeto realizou a limpeza de trechos do rio Tietê nos municípios de Ubarana, Adolfo, Mendonça, Buritama, Sales e Novo Horizonte; e no trecho do rio Grande, no município de Mira Estrela, todos no estado de São Paulo.

Como funciona

Os trabalhos de limpeza acontecem aos finais de semana e contam com cerca de 50 voluntários. Mergulhadores que praticam a pesca subaquática junto com barqueiros e familiares se dividem em grupos nos trechos do rio Grande e Tietê para a ação de limpeza.

Priscila Alves Lopes e Flávio Garcia Leal, mergulhadores que participam do Projeto Rio Limpo Imagem: Divulgação

Enquanto pescadores subaquáticos mergulham até o fundo do rio em busca de lixo, outros voluntários ficam na embarcação armazenando os objetos encontrados. Em seguida, tudo é levado para as margens dos rios, onde os objetos são encaminhados para o Poder Público realizar o descarte correto.

Durante a ação, outros grupos de voluntários fazem o trabalho de limpeza das margens do rio, onde o descarte de lixo também é comum.