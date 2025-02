Saara não está na lista: quais são os lugares mais quentes do planeta Terra

Death Valley, Califórnia. O lugar é responsável pelo recorde em temperatura do ar: quase 57 ºC Imagem: Reprodução/YouTube/From Here to There

Em julho de 1913, a temperatura do ar no local detectada foi de 56,7 °C. Em julho de 1972, a temperatura do solo atingiu inacreditáveis 93,9 °C, de acordo com a SF. Como efeito de comparação, a temperatura necessária para ebulição da água é de 100 °C, apenas alguns graus acima do que registrado no chão do Death Valley.

Durante o verão no Hemisfério Norte, o Vale da Morte tem uma máxima média diária de 45 °C. Este mesmo lugar, no entanto, é coberto de neve durante o inverno. O local faz parte dos Parques Nacionais dos Estados Unidos, que considera o Death Valley como o parque nacional "mais quente e mais seco" do país.

Kebili (Tunísia)

Kebili, na Tunísia, é o recordista no continente africano no quesito alta temperatura Imagem: iStock/Thinkstock

O recorde de temperatura na África e a segunda maior de todo o mundo aconteceu na Tunísia, onde os termômetros marcaram 55 °C em julho de 1931.