Crise climática vai derrubar produção de Belo Monte a 30% da capacidade

A combinação de aquecimento global e desmatamento pode inviabilizar Belo Monte, explica o cientista e colunista de Ecoa Carlos Nobre. "Se a temperatura atingir 2ºC [acima dos níveis pré-industriais], a frequência de secas aumentará e não haverá água para mover uma hidrelétrica. Havendo desmatamento naquela região [Belo Monte], as chuvas podem ser reduzidas em 20% a 30%", diz.

Impacto nas comunidades locais

O solo repleto de pedras aumenta o risco de acidentes na maré baixa do Xingu Imagem: Lalo de Almeida -19.set.2022/Folhapress

As mudanças no Xingu são perceptíveis para quem depende do rio. "Hoje o rio está de uma altura, amanhã de outra. Agora está de um jeito, mais tarde, de outro", diz Lorena Aranha, de 25 anos, representante dos povos Curuaia e Xipaya, que vive na Volta Grande do Xingu. O solo repleto de pedras aumenta o risco de acidentes na maré baixa, enquanto os peixes enfrentam dificuldades para se reproduzir, já que desovam em áreas que secam no dia seguinte.

A falta de peixes e a infertilidade do solo obrigaram as comunidades a se reinventarem. "Ano passado, criamos uma marca de chocolate para usar nosso cacau e nossas próprias amêndoas", conta a curuaia, destacando os esforços para gerar renda com os poucos cultivos que resistem, como castanha e cacau.

Maria Cristina Alves da Costa, 46 anos, também sentiu as mudanças. Antes da hidrelétrica, vivia em Santo Antônio, comunidade extinta para dar lugar à usina. Com uma carta de crédito oferecida pela empresa, comprou uma casa em Altamira, na expectativa de melhores condições e escola para os filhos. Porém, após nove meses sem renda ou alternativas, decidiu voltar para as margens do Xingu. "O que eu sei fazer é pescar. Como vou pegar peixe no asfalto?".