Carlos Nobre: Recorde de calor não é surpresa e preocupa o mundo inteiro

O aumento da temperatura global já não é nenhuma surpresa e preocupa todo o mundo, declarou o colunista Carlos Nobre na edição do UOL News desta sexta-feira (3).

O ano de 2024 foi o mais quente já registrado no Brasil, segundo dados do Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia). A média de 25,02°C verificada para o ano passado é a maior desde 1961, ponto de partida da série histórica do órgão oficial de meteorologia brasileiro.