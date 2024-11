'Não é hora de volta da vitória', diz chefe da ONU para o clima na COP29

O projeto propõe que os países ricos contribuam com "pelo menos" US$ 300 bilhões de dólares (cerca de R$ 1,7 trilhão) anuais até 2035 para que as nações em desenvolvimento façam frente às consequências das mudanças climáticas. A proposta original do país era de financiamentos de até US$ 1,3 trilhão (aproximadamente R$ 7,5 trilhões)

Outra decisão é que os países ricos poderão cumprir as metas climáticas pagando aos países da África ou da Ásia ao invés de reduzir as próprias emissões de gases de efeito estufa, após três anos de um debate espinhoso sobre o comércio de créditos de redução de emissões de carbono.

Até agora, os créditos de carbono eram usados sobretudo por empresas que queriam reduzir as emissões, a fim de se apresentarem como companhias com um balanço de emissões de carbono neutro, e o faziam em um mercado alheio à normativa internacional e marcado por muitos escândalos.

*Com informações da AFP