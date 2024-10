Esta cidade no Brasil reconheceu suas ondas como seres vivos

A Câmara Municipal de Linhares, no Espírito Santo, aprovou uma lei que reconhece as ondas da foz do Rio Doce, que abarca as comunidades de Regência e Povoação, como seres vivos. O projeto foi aprovado em junho deste ano para garantir que o ecossistema da região seja preservado, principalmente após o desastre de Mariana, em 2015.

O que aconteceu

Lei confere personalidade jurídica às ondas da foz do rio Doce. A lei aprovada em junho de 2024 classifica as ondas como seres vivos com direitos, protegendo o ecossistema local que foi gravemente afetado pelo rompimento da barragem de Fundão, em 2015. As ondas, antes famosas por atrair surfistas e turistas, foram alteradas em sua forma e intensidade devido à poluição e ao depósito de lama tóxica.

Guardiões representarão os interesses das ondas. Esses guardiões serão responsáveis por monitorar o ecossistema e propor ações de preservação. O comitê, composto por membros da comunidade, como surfistas e moradores locais, garantirá a aplicação das medidas previstas na lei.