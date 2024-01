As aranhas podem ter mais medo de você do que você delas

Os cientistas sugerem que essas reações de medo a outros animais são motivadas por uma necessidade de controlar nosso ambiente ecológico.

As notícias alimentam as suposições das pessoas de que as aranhas têm más intenções em relação a nós. E esses sentimentos são reforçados pelo aparecimento sazonal de aranhas grandes em nossos jardins e embaixo do sofá.

Algumas aranhas, como as aranhas reclusas dos EUA, têm uma picada que, às vezes, precisa de tratamento médico, mas, mesmo assim, a ameaça que elas representam é muitas vezes exagerada. Para contextualizar, nenhuma aranha aparece na lista de animais perigosos da OMS, mas cães e gatos domésticos sim.

Dezenas de milhões de pessoas são feridas por cães domésticos todos os anos. As histórias sobre os benefícios do veneno de aranha, por exemplo, como modelos para novos medicamentos que podem um dia ser usados para tratar a dor e doenças como o câncer, recebem muito menos atenção da mídia do que as picadas de aranha.

Também é quase certo que as pessoas são mais perigosas para as aranhas do que o contrário. Isso ocorre porque nossos sistemas de produção de alimentos dependem de inseticidas que são letais para as aranhas e provavelmente estão contribuindo para seu declínio em larga escala. Isso é um problema para os seres humanos, pois as aranhas têm um papel importante na agricultura, comendo insetos-praga. Seu declínio pode ter consequências de longo prazo para o que você coloca na sua mesa.

Como bióloga, não posso deixar de me impressionar com as soluções imaginativas que as aranhas usam para lidar com o mundo ao seu redor.