Mundo animal: os bichos mais surpreendentes de 2023

Jiboia-anã

A nova espécie de jiboia-anã (Tropidophis cacuangoae), descoberta na floresta amazônica do Equador Imagem: Danilo Medina

Cientistas descobriram na floresta amazônica do Equador uma espécie de cobra conhecida como jiboia-anã. O animal, que é considerado uma relíquia do mundo animal por possuir características primitivas, pode ter até 20 centímetros de comprimento e tem cores e padrões muito similares aos de uma jiboia convencional. A título de comparação, as serpentes do gênero Boa, ao qual pertence a mais conhecida das jiboias, pode chegar a quatro metros de comprimento.

Tatu-canastra

Pesquisadores usam equipamento para observar tatu-canastra Imagem: Arnaud Desbiez/BBC Wildlife Magazine

Neste ano, um vídeo que mostrava dois tatus acasalando viralizou por causa do tamanho do pênis do animal: 30 centímetros. E não é que outro tatu-canastra foi flagrado — embora em situação menos íntima? Câmeras escondidas instaladas em uma propriedade em Mato Grosso do Sul captaram um tatu-canastra derrubando as colmeias de um apicultor, que queria investigar os "roubos" em sua propriedade.