Ariranha que vivia como pet e perdeu a mama é resgatada e 'forma família'

"Ela estava sendo criada como pet por ribeirinhos da Amazônia, vivia amarrada por uma corda de nylon na cintura. Quando os pesquisadores chegaram, a ariranha estava com um grande machucado e com as vísceras à vista. Lá mesmo fizeram toda essa parte de reabilitação dela, tiveram que fazer curativo e dar pontos, mas acabou perdendo uma das mamas", conta Fabiana Padilha, bióloga do Aquário de São Paulo.

O resgate da "Dama do Lago"

O nome de Nimuê remete à lenda do Rei Arthur. Quem a batizou foi Fernando Rosa, um dos responsáveis pelo seu resgate em 2015. Na época, ele era pesquisador do Laboratório de Mamíferos Aquáticos do Inpa (Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia), mas está aposentado desde 2017.

"O nome vem da lenda do Rei Artur, uma alusão à Dama do Lago, sacerdotisa de Avalon e protetora de Excalibur (espada lendária)", conta Rosa.

Após resgatada, Nimuê (no meio da foto, entre Salvador, no topo da imagem, e um dos filhotes, no canto inferior) ganhou peso, formou família e perdeu o medo da água Imagem: Aquário de São Paulo

Rosa lembra que Nimuê era arredia no período que estava no Inpa e tinha medo até mesmo de entrar na água. "Ela entrava somente em bacias muito rasas, em que as patinhas tocavam o fundo. Não suportava a profundidade", lembra.