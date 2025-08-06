Brasileiros contam como enfrentam onda de calor extremo no Japão

Morador de Oizumi Machi, o brasileiro Anderson Dutra Barros relata à RFI que as atividades na fábrica onde trabalha não foram suspensas apesar do calor. "Os galpões das fábricas são todos climatizados, mas há uma regra para quem trabalha em áreas externas durante o verão: a obrigatoriedade de pausas para hidratação".

Anderson vive com a esposa Cynthia Takeda Barros há oito anos no país. "A gente está acostumado com essas temperaturas aqui no Japão, pois as estações são todas bem extremas. Para ajudar, o governo emite um alerta todos os dias pela manhã relatando como vai ser durante o dia", diz.

Escolas realizam atividades termorreguladoras

Com dois filhos, Enzo, de 13 anos, e Laura, 4, o casal natural de São Paulo também recebe alertas diários da escola das crianças. "Tem um aplicativo que envia mensagem para os pais para que os alunos, que geralmente vão à escola de bicicleta, bebam bastante água. É um controle bem rigoroso", detalha Anderson.

Segundo ele, nas escolas somente as atividades externas acabam sendo suspensas por conta do calor. Mas quando acontecem, são alteradas de forma a preparar os pequenos para fortalecer a resistência às altas temperaturas, com treinamentos específicos.

"No clube de futebol na minha escola, o que mudou muito na minha rotina foi que pela manhã agora tem treinos de cárdio quase todos os dias", relatou Enzo, filho mais velho do casal.