Valores elevados de hospedagem ameaçam permanência da COP30 em Belém

Antes mesmo de entrar no mérito das negociações do clima propriamente ditas, a COP30 criou a primeira saia justa para o governo brasileiro. Se não conseguir reduzir rapidamente os preços das hospedagens em Belém, o país poderá receber um pedido formal do secretariado da UNFCCC (Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima) para transferir a sede da conferência, prevista para novembro, para outra cidade brasileira. Esse foi o recado transmitido ao Brasil pelos delegados do Büro, órgão composto por representantes de todas as regiões geográficas da ONU.

A 62ª reunião dos Órgãos Subsidiários da ONU (SB62), em Bonn, na Alemanha, tem sido marcada pela indignação de negociadores internacionais e representantes da sociedade civil. Participantes de todas as regiões do mundo expressaram insatisfação com a falta de acomodações e os preços exorbitantes cobrados pelos hotéis em Belém, cidade-sede da COP30.

Segundo uma chefe de delegação europeia, os hotéis com disponibilidade estariam cobrando diárias até cinco vezes superiores ao valor de referência da ONU, que é de US$ 145 por diária. A denúncia foi feita ao governo brasileiro durante um briefing logístico sobre a conferência.