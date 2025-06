Países cobram Brasil por logística e preços razoáveis de hospedagem na COP

Foi pesado o clima do briefing de apresentação da logística da COP30 aos presentes, embora a delegação brasileira reconheça que a portas fechadas tem sido ainda pior. Em intervenção dura, Katarsyna Wrona, representante da União Europeia (UE), apresentou uma longa lista de reclamações. Afirmou que os preços para hospedagem até agora eram cinco vezes mais altos do que as diárias da ONU e que os participantes dessas negociações "são servidores públicos que respondem aos contribuintes".

"Negociações multilaterais são o coração das COPs. Sem negociações, não tem COP", disse ela, completando em seguida: "As negociações vão até tarde, costumam entrar pela madrugada. As poucas horas que temos para dormir são preciosas. Isso significa que não se pode querer que os quartos sejam compartilhados".

O que se sabe até agora é que existem cerca de 30 mil quartos, com mais de 55 mil leitos, que estão sendo filtrados pelo governo antes de serem disponibilizados numa plataforma online criada só para isso. Este filtro significa a garantia de que se tratam de acomodações de qualidade e a preços razoáveis. A ideia é liberar o primeiro lote com 2.500 imóveis pela plataforma até o final de junho. Os lotes seguintes serão liberados aos poucos.

Na apresentação, a hospedagem foi apresentada por tipo, número de quartos e leitos, o que levou muitos a acreditar que o governo queria que os espaços fossem compartilhados, o que o secretário especial da COP30, Valter Correia, nega. Serão 7.900 quartos, com 14.300 leitos em hotéis. Mais 16.500 quartos, com 25 mil leitos, em aluguéis de curta duração; dois navios com 3.880 cabines, 6.000 leitos; além de outras soluções com 1.300 quartos e 10.500 leitos.

O presidente da COP30, embaixador André Corrêa do Lago, reconheceu a ansiedade geral e disse que, apesar do atraso e do desafio, tudo estará pronto a tempo. "Estamos totalmente conscientes das incertezas sobre hospedagem. E isso está sendo lidado no mais alto nível. Vai ter boa acomodação e com preços razoáveis para todos. Até agora eu concordo que preços estão totalmente fora do controle. Mas, sim, vai ter acomodação. Sim, os preços vão ser proporcionais", afirmou.

Desde o início da semana, alguns países vêm questionando o governo do Brasil em reuniões, nos cafés e nas conversas paralelas. Alguns avisaram que não pretendem enviar ninguém para o evento no Brasil por conta dos preços exorbitantes dos parcos quartos de hotel ou casas disponíveis para aluguel de curta temporada, como avisou um representante da delegação das Filipinas, lembrando que pequenas ilhas tampouco pretendiam mandar seus enviados à cidade brasileira em função do que consideram custos inaceitáveis. A declaração foi feita durante reunião do G77 na manhã de hoje em Bonn. O tema do encontro era outro, mas a preocupação com a organização da COP30 acabou ganhando proporção.