Como Paris cuida de suas 500 mil árvores - e o que pode ensinar a São Paulo

Em outubro do ano passado, um homem de 49 anos morreu na zona norte de Paris, atingido por uma árvore que caiu dentro do condomínio em que morava. A árvore em questão não constava na subprefeitura do bairro como estando doente. Existe um inquérito aberto até hoje para apurar as responsabilidades no caso.

Pessoal especializado

O Departamento de Árvores e Florestas de Paris conta com 1.500 agentes, incluindo engenheiros florestais, paisagistas, jardineiros e silvicultores, que entendem de árvores e corte de madeira. O monitoramento de pragas e doenças é feito o ano todo.

No início do inverno e da primavera, eles fazem a poda, que ajuda a minimizar o estresse nas árvores e a reduzir o risco de doenças. O plantio geralmente acontece no outono e no começo da primavera. Os cortes definitivos, por razões de segurança, representam menos de 1,5% do patrimônio arbóreo da cidade.

Tecnologia a serviço do monitoramento das árvores

Desde 2001, a prefeitura criou um banco de dados computadorizado de todas as árvores existentes em Paris, estabelecendo uma cartografia por bairro. Com a evolução das novas tecnologias, esse sistema foi redesenhado em 2014, quando foi criado um aplicativo móvel, instalado em tablets usadas pelos agentes que vão a campo. Esse aplicativo permite tirar fotografias, inserir informações, produzir relatórios fitossanitários e atualizar o cadastro da árvore.