Pegada de carbono do trenó: qual seria o impacto ambiental do Papai Noel?

Se definirmos arbitrariamente uma massa média por presente de um quilo, podemos, portanto, estimar a massa MT do trenó de acordo com: MT = 5,5 x 1 x 135 x10^6.

Concluímos assim que MT, a massa do trenó, equivale a 742.500 toneladas de presentes para transportar. Decidimos não incluir o peso do Papai Noel, das renas e do próprio trenó no cálculo porque são insignificantes comparados a esta massa colossal.

Para saber a energia ET empregada para movimentar tal carga, usaremos a seguinte fórmula:

ET= 1/2 x MT x VT^2, onde MT é portanto a massa do trenó e VT a sua velocidade. Para obter este último valor, é necessário determinar a distância percorrida pelo Papai Noel durante a viagem e o tempo gasto para concluí-la de acordo com: VT = D/T

Para calcular D, faremos mais uma vez diversas aproximações: consideramos que várias crianças são irmãos e moram na mesma casa e determinamos que 50 milhões de lares são visitados. Estabelecemos, então, arbitrariamente que eles estão distribuídos homogeneamente pelo planeta. Obtemos, assim, D = 149 milhões de quilômetros.

Quanto ao cálculo de T, devemos considerar a duração máxima das viagens noturnas do Papai Noel. Levando em consideração a rotação da Terra e os intervalos de entrega dos presentes, chegamos a T = 42 horas.