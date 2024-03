Em Paris, Guajajara diz que Brasil vive valorização da cultura indígena que não "tem retorno"

Sônia Guajajara: Sim, nós estamos vivendo um momento muito importante no Brasil, de oportunidade que o presidente Lula está dando aos povos indígenas com a criação do ministério, inédito e nós estamos fazendo toda essa articulação para a valorização da identidade indígena e a valorização da cultura indígena. É importante a gente se articular com os demais órgãos, tanto das Nações Unidas quanto da Organização dos Estados Americanos e, em especial, com os grupos latino-americanos.

A gente estava acostumado a acompanhar as suas vindas para Paris como militante pelos direitos dos indígenas. Agora, você vem no papel de ministra. São poucas ministras dos povos indígenas no mundo hoje?

Sim, pouquíssimas. Tenho notícia apenas da Venezuela, que já tem um Ministério dos Povos Indígenas há 15 anos. A gente precisa conversar muito com outros países que têm povos indígenas para ter também esses espaços, esses órgãos oficiais da representação indígena. Eu vim aqui à França, em Paris, diversas vezes, como coordenadora executiva da PIB, Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, trazendo já essa pauta: a preocupação com a violência contra os povos indígenas e com a destruição dos territórios indígenas. Nós estamos saindo de um período muito turbulento. Os quatro anos da gestão do governo Bolsonaro foram muito difíceis para os povos indígenas. Agora, a gente retoma todas as políticas que foram desmontadas, que foram perdidas.

O Ministério dos Povos Indígenas possibilita isso, resgatar o que foi perdido, também fazer novas construções e essa articulação maior para o apoio, valorização e cumprimento de direitos adquiridos, sem dúvida.

Os olhos do mundo nos últimos anos e do próprio Brasil, se voltaram muito para o desmatamento na Amazônia. Com o governo Lula, os números finalmente começaram a cair. Mas enquanto isso, a devastação segue no Cerrado. Vários povos indígenas como vivem no Cerrado e são confrontados a esse avanço do desmatamento. Como a gente pode pensar que essa situação não vai piorar se até o Código Florestal Brasileiro protege apenas 20% das áreas das propriedades nas regiões de Cerrado?

Nós precisamos avançar muito ainda com a legislação ambiental no Brasil, com o cumprimento dessa legislação. Considerando que nós estamos saindo de anos em que houve uma conivência e até um incentivo para o desmatamento, para destruição das florestas. Nós já conseguimos reduzir o desmatamento na Amazônia e estamos trabalhando muito sério e de forma articulada com outros ministérios, do Meio Ambiente, dos Povos Indígenas, da Justiça e tantos outros, para que a gente possa avançar com a fiscalização, monitoramento e proteção do meio ambiente como um todo.