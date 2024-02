Extinção: um em cada cinco animais migratórios está ameaçado, diz ONU

Outras prioridades são lutar contra as capturas ilegais ou insustentáveis, cuidar urgentemente das espécies mais ameaçadas de extinção ou intensificar os esforços para combater as diversas poluições (luz, ruído, plástico, produtos químicos, etc.) e as mudanças climáticas.

O relatório sugere ainda a expansão da lista de espécies listadas pela Convenção para chamar a atenção para outros animais ameaçados.

Cerca de 400 espécies ameaçadas ou quase ameaçadas ainda não aparecem nas listas da Convenção, como o bisão americano e europeu ou o golfinho do Indo.