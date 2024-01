Moda tóxica: como os químicos das roupas afetam a saúde e poluem o meio ambiente

"Mas, na prática, não aconteceu nada. É muito decepcionante porque sabemos perfeitamente que as roupas, inclusive as roupas íntimas, contêm produtos tóxicos e entre eles agrotóxicos, se consideramos o começo da cadeia, mas também químicos que são adicionados para o transporte, para que elas não criem fungos", afirma Millet. "Como não comemos as nossas roupas, essa parece ser uma preocupação menor aos olhos da opinião pública, embora esses produtos entrem no nosso corpo pelos nossos poros. As nossas meias ou calcinhas parecem ser menos perigosas do que produtos ultraprocessados ou cheios de antibióticos que nós comemos", compara.

Petróleo na pele

Uma das principais razões que explicam essa poluição intrínseca das roupas e calçados é que 70% dos tecidos e outros artigos utilizados na sua fabricação são derivados do petróleo. Em 2021, mais de 60 milhões de toneladas de poliéster, o mais comum deles, foram produzidos no mundo, segundo um estudo da Agência Francesa de Meio Ambiente (Ademe) sobre o impacto ambiental da moda.

Além disso, outros químicos, como ftalatos e derivados de cloro, são adicionados no procedimento para o conforto dos usuários: evitam manchas, facilitam a lavagem e dispensam o ferro de passar. O problema é que esses compostos podem ser cancerígenos e causar infertilidade - uma consequência, a longo prazo, do efeito perturbador endócrino desses produtos nos mamíferos, inclusive seres humanos.

"A alfândega realiza testes nos portos europeus, abrindo um contêiner e analisando uma caixa que chega da China, mas é insuficiente porque os volumes envolvidos são imensos", aponta a pesquisadora. "O que é interessante é que, há alguns anos, os fiscais exigiram passar a trabalhar com proteções - luvas, máscaras e macacões - porque quando eles abrem as caixas, sai um odor horrível. Esse cheiro, que costumamos chamar de cheiro de novo, é o odor dos produtos químicos."

Outro problema ainda pouco estudado são as nanopartículas presentes nos têxteis: agentes antibacterianos ou fungicidas, de um tamanho 10 mil vezes inferior a um grão de sal. Por isso, no contato com a pele, esses químicos entram na corrente sanguínea dos usuários - além de serem espalhados no meio ambiente quando as peças são lavadas, através da água.